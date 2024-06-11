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Сегодня, 07:10

Чанов — о Латышонке: «Очень хороший голкипер, мне он нравится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о выступлении вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в минувшем сезоне.

«По отдельным матчам можно выделить запомнившихся вратарей. Тот же Латышонок провел прекрасную встречу со «Спартаком» в Кубке России. Что он там вытворял! Очень хороший голкипер, мне он нравится. Другие говорят, что это был только единичный случай. Но я так не считаю. И в то же время, если взять сезон в целом, то «Балтика» вылетела. Вот и делайте выводы» — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

В сезоне-2023/24 25-летний голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
ФК Балтика
Евгений Латышонок
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