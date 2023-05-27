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Сегодня, 13:20

Чанов: «ЦСКА и «Краснодар» не будут бояться раскрывать секреты перед финалом FONBET Кубка России»

Чанов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — ЦСКА.

«Чемпионат и Кубок России — это отдельные истории. Сегодня ЦСКА и «Краснодар» сыграют за очки в чемпионате и не будут бояться что-то раскрывать перед финалом. ЦСКА сегодня фаворит? Не сказал бы. Надо обратить внимание, что игра проходит в Краснодаре. ЦСКА надо будет доказать, что поражение в прошлом туре было случайным и встать на свои рельсы», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

ЦСКА в гостях сыграет с «Краснодаром» в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Суперфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники», начало встречи — в 19.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-tsska-i-krasnodar-segodnya-ne-budut-boyat-sya-raskry-vat-sekrety-pered-finalom-kubka-rossii/
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