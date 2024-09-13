Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:34

Чанов сравнил ситуацию Помазуна с переходом Медины в «Спартак»: «А чего тогда такой шум не подняли?»

Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отстранение вратаря армейцев Ильи Помазуна от тренировок с основной командой.

«А чего такой шум не подняли когда переходил Медина из ЦСКА в «Спартак»? Я читал про то, что он сказал, Илья говорил, что не знает — всякое может быть. Причем здесь обязательно «Спартак» или еще кто-то? Сколько игроков переходило, например, в «Динамо» и тоже играли. Это жизнь профессионального футболиста. Что делать Помазуну в этой ситуации? Я не знаю, что конкретно сказал ему клуб. Остается только гадать на кофейной гуще, а это неправильно», — сказал Чанов «СЭ».

Голкипер играет за ЦСКА с 2017 года. Последние четыре сезона игрок провел в аренде за «Урал». Прошедшим летом Илья вернулся в расположение армейского клуба, однако 13 сентября был отстранен от тренировок с основным составом из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак».

Александр Абустин

Вячеслав Чанов
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном
Сегодня
Вчера
Неделя