Чанов сравнил ситуацию Помазуна с переходом Медины в «Спартак»: «А чего тогда такой шум не подняли?»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отстранение вратаря армейцев Ильи Помазуна от тренировок с основной командой.

«А чего такой шум не подняли когда переходил Медина из ЦСКА в «Спартак»? Я читал про то, что он сказал, Илья говорил, что не знает — всякое может быть. Причем здесь обязательно «Спартак» или еще кто-то? Сколько игроков переходило, например, в «Динамо» и тоже играли. Это жизнь профессионального футболиста. Что делать Помазуну в этой ситуации? Я не знаю, что конкретно сказал ему клуб. Остается только гадать на кофейной гуще, а это неправильно», — сказал Чанов «СЭ».

Голкипер играет за ЦСКА с 2017 года. Последние четыре сезона игрок провел в аренде за «Урал». Прошедшим летом Илья вернулся в расположение армейского клуба, однако 13 сентября был отстранен от тренировок с основным составом из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак».

Александр Абустин