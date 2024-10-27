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Сегодня, 09:58

Вячеслав Чанов считает, что селекционеры ЦСКА могли ошибиться с Артемом Шуманским

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал положение нападающего армейцев Артема Шуманского.

«Чтобы говорить что-то о ситуации с Шуманским, надо находиться внутри команды. Может, ошиблись селекционеры или есть какие-то нюансы внутри человека. Мы всего не знаем и будем тыкать пальцем со стороны, что человек плохой, не хочет играть. Надо задавать вопрос по нему тренерскому штабу», — приводит слова Чанова Legalbet.

19-летний белорус в летнее трансферное окно перешел в ЦСКА из кипрского «Ариса». С того момента Шуманский провел 2 матча за армейцев, сыграв в общей сложности шесть минут.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский

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