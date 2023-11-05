Чанов: «Рад, что ни к Акинфееву, ни к Нигматуллину нет претензий по пропущенным голам»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о об игре вратарей Игоря Акинфеева и Артура Нигматуллина в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари НН» (3:2).

«Сегодня два моих ученика встретились и я переживал за каждого. Рад, что ни к Игорю, ни к Артуру нет претензий по пропущенным голам. У нас говорят так: «Виноват? Нет, но мог выручить». Так, конечно, их вины нет ни в одном из голов», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

37-летний Акинфеев провел в чемпионате России -2023/24 11 матчей, пропустил 15 мячей. На счету 32-летнего Нигматуллина 14 пропущенных мячей в 14 играх РПЛ.