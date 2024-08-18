Вячеслав Чанов заявил, что у «Локомотива» яркие футболисты

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о шансах армейцев в дерби с «Локомотивом».

— Не сказал бы, что у какой-то из команд будет преимущество.У «Локомотива» яркие футболисты в атаке. ЦСКА еще в поиске, потому что недавно пришел новый главный тренер. В обороне появился порядок.

— Для Николича этот матч особенный?

— Марко может сказать, что ему без разницы какой соперник, но внутри, наверное, для него это особенная игра.

— Нужен ли еще один нападающий ЦСКА?

— Нужен, и не один. В полузащите есть движение, а в нападении все очень грустно, цитирует Чанова «РБ Спорт».