Вячеслав Чанов заявил, что у «Локомотива» яркие футболисты

Сегодня, 15:08
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о шансах армейцев в дерби с «Локомотивом».
— Не сказал бы, что у какой-то из команд будет преимущество.У «Локомотива» яркие футболисты в атаке. ЦСКА еще в поиске, потому что недавно пришел новый главный тренер. В обороне появился порядок.
— Для Николича этот матч особенный?
— Марко может сказать, что ему без разницы какой соперник, но внутри, наверное, для него это особенная игра.
— Нужен ли еще один нападающий ЦСКА?
— Нужен, и не один. В полузащите есть движение, а в нападении все очень грустно, цитирует Чанова «РБ Спорт».
18 августа ЦСКА дома примет «Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ, начало игры — в 17:30 по московскому времени.