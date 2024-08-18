Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:08

Вячеслав Чанов заявил, что у «Локомотива» яркие футболисты

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о шансах армейцев в дерби с «Локомотивом».

— Не сказал бы, что у какой-то из команд будет преимущество.У «Локомотива» яркие футболисты в атаке. ЦСКА еще в поиске, потому что недавно пришел новый главный тренер. В обороне появился порядок.

— Для Николича этот матч особенный?

— Марко может сказать, что ему без разницы какой соперник, но внутри, наверное, для него это особенная игра.

— Нужен ли еще один нападающий ЦСКА?

— Нужен, и не один. В полузащите есть движение, а в нападении все очень грустно, цитирует Чанова «РБ Спорт».

18 августа ЦСКА дома примет «Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ, начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Чанов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Экс-фигурист Пеллетье стал хоккейным тренером и занимается с Макдэвидом
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
«Спартак» – «Факел», 18 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ сезона 2024/2025
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Ростов» должны наказать за... поведение спортдира «Оренбурга»
«Химки» — «Зенит»: Глушенкова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Химки» — «Зенит»: Глушенков покинул поле из-за травмы
Наумов считает, что игра ЦСКА и «Локомотива» закончится ничьей
Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?
Садыгов сообщил, что тренерский штаб «Химок» решил поберечь Бакаева в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Садыгов сообщил, что тренерский штаб «Химок» решил поберечь Бакаева в матче с «Зенитом»

Олусегун не переживает по поводу своего игрового времени в «Краснодаре»