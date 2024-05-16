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Сегодня, 02:37

Даев: «Несколько игроков покинули команду, поэтому игра «Зенита» стала не такой сильной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев прокомментировал результаты «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Несколько игроков покинули команду, поэтому игра «Зенита» стала не такой сильной. Хотя, по большому счету, такая большая скамейка запасных должна была все это нивелировать. Но, по-видимому, игроки, которые ушли, были определяющими и вели игру команды. Хотя «Зенит» стал чемпионом пять лет подряд и, наверно, мотивация тоже снизилась, но это уже вопрос к тренерскому штабу. Если мотивация снижается, игроков нужно менять и брать тех, у которых мотивация есть.

Финансово все это «Зенит» может себе позволить. Тут вопросы к тренерскому штабу. Если игроки могут воспринимать требования, правильно реагировать и работать, то, конечно, проще их мотивировать. А если игрок так перенасытился, что только в разговоре готов, но уже нет чувствует мотивации на подсознательном уровне, то, конечно, надо менять. Мне кажется, некоторые хорошо себя чувствуют в «Зените», сидя в запасе и изредка выходя на замену. Все их устраивает, и поэтому такая ситуация сложилась в команде», — цитирует Metaratings.ru Даева.

В этом сезоне «Зенит» набрал 51 очко в 28 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Динамо», у которого на 2 очка больше.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-cska-daev-nekotorye-khorosho-sebya-chuvstvuyut-v-zenite-sidya-v-zapase-363334/
Вячеслав Даев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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