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Даев — о причинах ухода из ЦСКА: «На фоне тяжелых нагрузок Газзаева у меня пошли травмы»

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Экс-футболист ЦСКА и сборной России Вячеслав Даев рассказал, почему ушел из московского клуба.

— Вы застали зимнюю предсезонку с Валерием Газзаевым. Правда, что он готовил не футболистов, а спецназовцев, настолько тяжелые нагрузки были?

— Да, нагрузки были очень тяжелыми. Для меня они были очень непривычными после «Торпедо». Тем более мне было 30 лет, постоянно требовалось бегать, носиться. Я не скажу, что это какая-то неправильная тренировочная нагрузка. Просто она мне не зашла, из-за чего я и не смог себя должным образом зарекомендовать в ЦСКА. Те же Березуцкие и другие молодые ребята гораздо легче переносили такие нагрузки, чем я. В «Торпедо» у меня такой нагрузки не было, и я всегда свежий выходил на игру.

Я не смог себя полностью проявить в ЦСКА, не выдержал нагрузки. Организм не справился, и у меня пошли мелкие травмы, которые просто мешали играть. Где-то я пытался терпеть, играть через не могу, затем были и надрывы мышц. Постоянно испытывал дискомфорт.

— При каких обстоятельствах уходили из ЦСКА?

— Сейчас уже не помню. Наверное, после отпуска за несколько дней до старта предсезонной подготовки меня вызвал Валерий Георгиевич и сказал, что дальше на меня не рассчитывает. В принципе и я понимал, что второй предсезонной нагрузки в ЦСКА уже не выдержу и даже не буду стараться выдерживать. Так что был не против уйти из команды, — цитирует Даева Metaratings.ru.

Даев выступал за ЦСКА с 2002 по 2003 год. В январе 2003 года защитник перешел в «Шинник», а спустя два года завершил игровую карьеру.

Источник: Metaratings.ru
Вячеслав Даев
ФК ЦСКА (Москва)
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