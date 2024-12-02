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Сегодня, 22:10

Федорищев: «За кого стану болеть, если «Арсенал» и «Крылья Советов» будут играть? За молодой и звонкий «Акрон»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал предположение о том, что вылет тульского «Арсенала» из РПЛ в 2022 году связан с нежеланием администрации работать с преступными ОПГ.

— Есть мнение, что вылет тульского «Арсенала» в 2022 связан с нежеланием администрации работать с преступными ОПГ. Это имеет место быть?

— Я за то, чтобы каждый отвечал за свое дело. Знаю точно, что в отношении клуба была железная дисциплина. Предположение звучит правдоподобно, но я могу судить только по внешним признакам.

— Если «Арсенал» и «Крылья Советов» будут играть — за кого будет болеть?

— Позаигрываю с фанатским сообществом. Буду болеть за «Акрон», молодой, звонкий.

По итогам 17 туров РПЛ «Крылья Советов» с 18 очками занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на шестой строчке в первой лиге, набрав 30 очков за 21 матч.

Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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