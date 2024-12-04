Губернатор Самарской области Федорищев — о своем заявлении: «Я за базар отвечу»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал, что доведет до конца дело о коррупции в российском футболе.

«Я на оперативном совещании подал заявление в МВД и Прокуратуру впервые в своей жизни и, как мне потом сказали, что далеко не многие губернаторы в принципе это делают, потому что это неудобно, надо опросы проходить. Я принял такое решение, мне один мой коллега сказал: «Слушая, ты то сказал, а потом отвечать придется». Прошу прощение за выражение, я за базар отвечу.

С безобразием нужно заканчивать. Мы должны очень четко понимать, что если мы отвечаем, к примеру те, кто финансируют профессиональный футбол, мы должны не портить жизнь миллионам ребят, которые видят это все, смотрят и понимают, что порядка там нет, честности нет. И думают, что я лучше пойду на экономический факультет вместо того, чтобы строить карьеру футболиста, потому что я не чей-то сын, и уж точно не готов идти в квазикорупционную составляющую, агентскую. Я со всем уважениям отношусь ко всем агентам, которые ведут свою деятельность порядочно, со всем уважениям ко всем судьям, судейский корпут на 99 процентов сплошь профессионалы», — сказал Федорищев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позднее губернатор передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.