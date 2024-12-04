Федорищев — о будущем Осинькина: «Я не имею права, не посоветовавшись с болельщиками, принять решение»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Первое, по поводу спортивного директора, он не работает, его клуб решил уволить. В параллельной реальности, к примеру, советуются с губернатором прежде чем увольнять. В этой же реальности тренера нельзя уволить, потому что отступные, которые я не могу назвать, потому что, наверное, это какая-то закрытая информация, ну, к примеру 100 миллионов рублей. Если я приму решение о том, что 100 миллионов рублей я отдам за то, что тренер, который команду на таком месте держит и в раздевалке такие говорит игрокам, и так строит тренировочный процесс, и таких ребят отправляет на скамейку, чтоб потом эти люди просто их продали подороже туда-то за свою прибыль. Я в этой ситуации буду неправ. Мне за эти 100 миллионов рублей потом... Да я сам с себя спрошу, спать не буду. 100 миллионов рублей это огромное количество ФАПов (Фельдшерско-акушерский пункт. — Прим. «СЭ») и это большое количество помощи тем, кто нуждается в ней. Поэтому я такое решение принять не могу.

Если придет тренер, к примеру, к губернатору и скажет отпустите меня. Но при этом отматывая на два месяца назад, в сентябре, кто-то оплатил и заказал огромную информационную компанию, федеральную, в поддержку этого тренера, чтоб его оставить на этом месте. Во-первых, наверное, чтоб команду сплачивал и тренировал. Во-вторых, наверное, чтоб довел до конца какие-то процессы. Также тренера заслуженно любят, поэтому я не имею права, не посоветовавшись с болельщиками, принять решение. Болельщики за Осинькина, а я болельщик тоже. Я болельщиков знаю, они у нас ребята такие ортодоксальные, серьезные. Они уважаемого тренера никуда не отпустят. Они с него спросят на 100 процентов. Он принял решение остаться, он принял решение закрепиться. Тренер и те, кто его поддерживают. Болельщики верят и ждут результата, верят в восьмое место.

Мы, болельщики, все верим в Осинькина, верим в то, что он команду нашу сильную, которая «Зенит» побеждает 3:1 на их поле («Крылья» победили «Зенит» со счетом 3:2. — Прим. «СЭ»), он доведет до восьмерки и покажет блестящую игру. Он красавчик!» — сказал Федорищев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».