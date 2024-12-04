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Сегодня, 14:42

Федорищев: «С руководством РПЛ нет конструктивного взаимодействия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о взаимоотношениях с руководством РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) после своего заявления о коррупции в российском футболе.

«Я за честность, поэтому скажу откровенно. РФС, когда увидели, что у нас есть определенные движения по наведению порядка в клубе, они вышли сначала на руководство клуба, потом поняли, что с ними, наверное, не стоит общаться и позвонили мне, и мы начали работать вместе. Про РПЛ, я, может, сейчас обидно скажу для себя в первую очередь, и себя дискредитирую, но я не профессионал в футболе, и мне часто об этом говорят, а я подтверждаю. Я не знал про РПЛ до момента, как мне сказали, что кто-то мне написал какое-то обращение. То есть с руководством РПЛ нет конструктивного взаимодействия вообще. Хотя «Крылья Советов» являются на 74-76 процентов учрежденными правительством. Мы взнос платим в РПЛ, достаточно серьезный, тоже миллионы рублей. Но взаимодействия нет.

Когда я доклад сделал на госсовете, мне сказали, что вот еще есть организация такая [РПЛ]. Я записал «кружочек», сказал: «Здравствуйте, я Вячеслав Федорищев, хотел с вами переговорить на такую-то тему». Ни ответа, ни привета. Значит, такая позиция у РПЛ. Я ее ни в коем случае не подвергаю осуждению. У каждого свои задачи», — сказал Федорищев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По словам губернатора, РФС сам пошел на контакт и предложил сотрудничество.

Ранее Федорищев поблагодарил руководителя судейского комитета РФС Павла Каманцева за совместную работу в течение двух месяцев.

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
РПЛ
РФС
Вячеслав Федорищев
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Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
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