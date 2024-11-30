Федорищев: «Чистый спорт — это возможность перейти на адекватный моменту уровень понимания, кто мы»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о планах по созданию общественного движения «Чистый спорт».

«Чистый спорт — это возможность нам всем перейти на адекватный моменту уровень понимания, где мы находимся, кто мы. Мы — великая Страна, в которой живут добрые и сильные люди. Каждый день нужно становиться сильнее, интереснее, здоровее. Здоровье не купишь, и чтобы быть сильным, нужно заниматься, работать над собой. Для этого нужен Чистый спорт. Коррупция, допинг, протекционизм «особенных» по положению в ущерб талантливым, упорным. Опухоль вырезают, гангрену с пораженным органом ампутируют. Организм сохранен, идет восстановление, потом — развитие. Это Чистый спорт», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что несколько самарских спортсменов обратились к нему с просьбой зарегистрировать общественное движение «Чистый спорт». По словам главы региона, атлеты предложили разные версии логотипа объединения, итоговый вариант будет выбран на первом собрании.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.