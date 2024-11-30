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Федорищев: «Чистый спорт — это возможность перейти на адекватный моменту уровень понимания, кто мы»

Алина Савинова
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о планах по созданию общественного движения «Чистый спорт».

«Чистый спорт — это возможность нам всем перейти на адекватный моменту уровень понимания, где мы находимся, кто мы. Мы — великая Страна, в которой живут добрые и сильные люди. Каждый день нужно становиться сильнее, интереснее, здоровее. Здоровье не купишь, и чтобы быть сильным, нужно заниматься, работать над собой. Для этого нужен Чистый спорт. Коррупция, допинг, протекционизм «особенных» по положению в ущерб талантливым, упорным. Опухоль вырезают, гангрену с пораженным органом ампутируют. Организм сохранен, идет восстановление, потом — развитие. Это Чистый спорт», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что несколько самарских спортсменов обратились к нему с просьбой зарегистрировать общественное движение «Чистый спорт». По словам главы региона, атлеты предложили разные версии логотипа объединения, итоговый вариант будет выбран на первом собрании.

Вячеслав Федорищев и&nbsp;Александр Алаев. Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: https://t.me/Fedorischev63/1497
Футбол
Вячеслав Федорищев
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