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Сегодня, 13:37

Вячеслав Федорищев заявил о создании волонтерской организации для помощи спортсменам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о создании волонтерской организации с компетентными специалистами для помощи спортсменам.

«Первое направление нашей работы — защита спортсменов. Будет создана волонтерская организация с компетентными специалистами, чтобы получать информацию от спортсменов. С 1 января у движения запустится юридическое сопровождение спортсменов, попавших в трудную ситуацию, мы будем помогать всеми силами. Будет настроено взаимодействие с федерациями», — сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Ранее Федорищев сообщил, что планирует в понедельник подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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