Грулев: «Футболисты «Динамо» попытаются сохранить хороший результат во второй части сезона»

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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев заявил, что команда постарается хорошо подготовиться ко второй части сезона.
«Нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона. Знаем, что «Динамо» вторую часть сезона почему-то в последние годы проводит хуже, чем первую. Постараемся не допустить этого, хорошо подготовиться на сборах. Мы слышали, что сборы у Марцела Лички тяжелые, знаем, что будет непросто. Конечно, Марцел за этот отрезок показал себя, все новое. Сначала не очень шли результаты, а в последних матчах не проигрываем, хороший результат, попытаемся сохранить это все. Вера в чемпионство? Не загадываем, просто будем готовиться от игры к игре, побеждать», — приводит слова Грулева ТАСС.
Грулев получил поднадкостничный перелом большеберцовой кости в матче РПЛ против «Локомотива» 21 октября и пропустил оставшуюся перед зимней паузой часть сезона.
«Динамо» после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка.