«Ты посмотри на его сумку...» Как Бесков убрал из «Спартака» Гаврилова

Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как Константин Бесков расстался со своим любимцем Юрием Гавриловым.

— Кстати, о Гаврилове. Вроде любимец Бескова — а убрал потом из «Спартака» его Константин Иванович без жалости и сомнений.

— Я понял, что это скоро случится. Был эпизод. Стоим в Тарасовке с Бесковым. Команда собирается на матч Кубка УЕФА. Выходят Юрка Гаврилов с Шавло. Бесков негромко: «Посмотри-ка на этих». Гляжу. Ничего особенного. «Да ты на сумки их взгляни...»

— Прямо как в «Месте встречи» — «Карп, ты на руки-то его погляди».

— А сумки двойные. Бесков говорит: «Пустые!» — «Ну и что?» — «Ты понял, зачем они едут? Не в футбол играть, а по магазинам ходить!» Задумался — и добавляет тихо-тихо: «Надо убирать». Взял вместо Гаврилова Витьку Пасулько. Страшный скандал из-за этого перехода, «Черноморец» не отдавал. Гена Швец, хороший журналист из «Комсомолки», сочинил бранную заметку. Но он одессит, это ясно. Созвали заседание СТК, где разбирают переход.

— Ходили на такие мероприятия?

— Обязан был. Появляется Бесков. Он лично всегда присутствовал, когда речь шла об игроках. Гена Швец ко мне подсел: «Если напишу что-то не то — мне конец. Родители в Одессе живут, с ними что угодно сделают...» У меня не сложилось ощущения, что он шутит. Вывели этого Витьку. Я встаю и говорю: «Знаете, если б он шел в «Гурию» из Ланчхути или «Колос» Никополь, я был бы против. Но человек хочет в «Спартак», к Бескову. Вы все знаете, что это за команда, для нее третье место — провал...»