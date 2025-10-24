Видео
24 октября, 12:20

«Ты посмотри на его сумку...» Как Бесков убрал из «Спартака» Гаврилова

Юрий Голышак
Обозреватель
Константин Бесков.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как Константин Бесков расстался со своим любимцем Юрием Гавриловым.

— Кстати, о Гаврилове. Вроде любимец Бескова — а убрал потом из «Спартака» его Константин Иванович без жалости и сомнений.

— Я понял, что это скоро случится. Был эпизод. Стоим в Тарасовке с Бесковым. Команда собирается на матч Кубка УЕФА. Выходят Юрка Гаврилов с Шавло. Бесков негромко: «Посмотри-ка на этих». Гляжу. Ничего особенного. «Да ты на сумки их взгляни...»

— Прямо как в «Месте встречи» — «Карп, ты на руки-то его погляди».

— А сумки двойные. Бесков говорит: «Пустые!» — «Ну и что?» — «Ты понял, зачем они едут? Не в футбол играть, а по магазинам ходить!» Задумался — и добавляет тихо-тихо: «Надо убирать». Взял вместо Гаврилова Витьку Пасулько. Страшный скандал из-за этого перехода, «Черноморец» не отдавал. Гена Швец, хороший журналист из «Комсомолки», сочинил бранную заметку. Но он одессит, это ясно. Созвали заседание СТК, где разбирают переход.

— Ходили на такие мероприятия?

— Обязан был. Появляется Бесков. Он лично всегда присутствовал, когда речь шла об игроках. Гена Швец ко мне подсел: «Если напишу что-то не то — мне конец. Родители в Одессе живут, с ними что угодно сделают...» У меня не сложилось ощущения, что он шутит. Вывели этого Витьку. Я встаю и говорю: «Знаете, если б он шел в «Гурию» из Ланчхути или «Колос» Никополь, я был бы против. Но человек хочет в «Спартак», к Бескову. Вы все знаете, что это за команда, для нее третье место — провал...»

3

  • Иванов Иван

    То ли Гольшак привирает,то ли человек так устроен. Очередной.Если б не он: не было бы Пасулько в Спартаке. Спасибо,Вячеслав. (Как одессит,тоже не шутим.)

    24.10.2025

  • echo2011

    Правда,сначала он привел Гаврилова в "Спартак".А рано или поздно всех убирают.

    24.10.2025

    Константин Бесков
    Юрий Гаврилов (футбол)
    ФК Спартак (Москва)
