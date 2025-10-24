Видео
24 октября, 13:20

«Девушка идет в душ. Бесков сжимает кулаки...» Смешная история про знаменитого тренера

Юрий Голышак
Обозреватель

Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как великий тренер Константин Бесков устраивал закрытые просмотры фильмов с Брюсом Ли.

— Вот представьте: молодые пацаны, футболисты, сидят в четырех стенах. Из развлечений — телевизор и бильярд.

— Да и в телевизоре-то смотреть нечего.

— Вот именно. Что, они «Спокойной ночи, малыши!» смотреть будут? Доставал фильмы, а те — без перевода. Значит, нужно везти еще переводчика. Тому платить надо! А где я возьму? У меня зарплата 140 рублей! Иду к Романцеву: «Алик, скиньтесь с ребятами». — «Я капитан команды, это не моя работа». — «А чья? Я буду ходить по ребятам?»

— Кто пошел?

— Все-таки пошел Романцев. Ребята отнеслись с пониманием. Благодарны были, что я вообще нахожу эти фильмы. Это же невозможное дело! Их крутили только на спецдачах ЦК партии. Страна-то Брюса Ли не видела!

— Страна в это время наслаждалась Георгием Мартынюком.

— Словом, привожу в сборную фильм и переводчика. Включаем. Вдруг интересная ситуация — сидит Брюс в Риме у фонтана. Подходит яркая девушка. Бесков напрягся. Девушка все ближе к Брюсу. Константин Иванович смотрит исподлобья: «Слава-а...» — и стучит пальцем по подлокотнику.

— А дальше?

— Девушка еще ближе. Голос Бескова уже с металлом: «Вячеслав!» А я ж не знаю, что дальше будет. Сам не смотрел. Я вслепую брал эти бобины в горкоме. Вдруг там пошутили, подсунули эротическое?

— Могли?

— Кто ж знает? Горкомовский юмор непредсказуем. Вот теперь слышу это — «Вячесла-а-в!» — и сжимаюсь. Потом выдавливаю: «Константин Иванович, все будет в порядке». — «Смотри мне...»

— Скажите же — все было в порядке?

— В той сцене — обошлось. Постояли рядом, куда-то идут. Ясно, с какими намерениями. Бесков снова косится на меня — и уже вопросительно: «Вячеслав?!» — «Не волнуйтесь!» Парни слушают — ржут. Забыли про фильм. А эти на экране заходят в гостиничный номер — и я уже ни в чем не уверен...

— Бедный Константин Иванович.

— Он видит занавески, кровать — и надсадно: «Вячеслав!» — «Константин Иванович, все будет нормально». Хотя понимаю: вот-вот случится провал. Она идет в душ. Бесков в оцепенении. Открывается дверь, он сжимает кулаки и...

— И?!

— Голую ее никто не видит. А Брюс Ли дынц-ц дверью — и убегает! На весь зал облегченное: «Уф-ф...» Это расслабился Константин Иванович. Не выдерживаю: «Я же говорил — все будет в порядке!» Вся сборная смеется. Вот так мы работали.

— Не вы ли повели сборную в кино, узнав, что фильм исторический? Оказалось — «Калигула»...

— Нет, не я. Да и «Калигулу» не смотрел.

— Очень рекомендую. Познавательный фильм.

— Я вообще кино не люблю...

3

  • Barac Obama

    Он в ЗПРФ стал Рукаку.

    24.10.2025

  • IvS

    в СССР секса не было! да и СЭкса тоже :grin:

    24.10.2025

  • Slim Tallers

    Дзюба прошёл спартаковскую школу.

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Константин Бесков
