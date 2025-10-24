«Яшину даже одноместную палату не нашли!» Что было с великим вратарем после ампутации ноги

24 октября, 12:50
Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как величайший вратарь ХХ века Лев Яшин пережил ампутацию ноги.
— Последние годы Яшина были ужасные.
— Я смотрел на умирающего Яшина — и думал: какая же липа это все... Эта звезда Героя... Настолько ему это было не нужно! У него отняли вторую ногу, заставили бросить курить. К чему эти звезды? После первой ампутации я ездил к нему в больницу.
— В Финляндию?
— Какую еще Финляндию? Его в Москве оперировали, в институте Бурденко! Прихватило-то Яшина в Венгрии, с ветеранами ездил. Тромб образовался, чуть ли не гангрена началась. Венгры что могли — сделали. Его быстро в самолет — и в Москву. Сразу на операционный стол.
— Вы приходили в больницу — и что была за картина?
— Мы с Симоняном сидели в управлении футбола по 2-3 часа, все размышляли — как ехать? Что говорить? Как успокаивать? Симонян отправился первым. К вечеру возвращается. Спрашиваю: ну как?
— Что рассказал?
— Говорит — пришел я в палату. Лева грустный-грустный. Сажусь на край кровати, молчим. Потом как заревели оба! Два мужика — сидим и два часа плачем.
— После операции Яшина в Москве навестил знаменитый немецкий вратарь Харальд Шумахер. Описывал в книжке: «У меня было ощущение, что это выгоревший изнутри гоночный автомобиль».
— Я отправился к Яшину на следующий день. По миру вышли газеты с новостями про Яшина, все это приходило в федерацию. До сих пор помню, что написали англичане: «В 60-е из русских знали Гагарина, Хрущева и Яшина». Мы эти газеты, телеграммы собрали. Геша Логофет и Лев Зарахович отвечали в федерации за международные дела, мне помогли. Иду как на последний рубеж. Колени трясутся! Верите?
— Еще бы.
— Валентину Тимофеевну я тогда почти не знал, только по телефону общался. Приоткрываю дверь — она в палате убирается. Шепотом: «Скажите ему, что пришел Каневский...» Чуть-чуть подождал — выглянула: «Лева ждет вас». Зашел и обалдел.
— Что такое?
— Такому человеку даже одноместную палату не смогли найти!
— Не может быть.
— Да. Стоят две койки — на одной Яшин, на другой парень-«афганец». Лев Иванович чуть приподнялся: «О, Славик, привет...» Вдруг что-то щелкнуло у меня внутри — я громко: «Лев Иванович! Ну что же это?!» Он ждал соболезнований — а встрепенулся от моего тона: «А что такое?» — «Вы вторую неделю лежите! Может, хватит уже? Что я за двоих-то пашу?»
короче говоря ты спекулянт и провокатор. все было сказано довольно четко и без передергиваний. тебе захотелось извратить, дабы придать ситуации определенный оттенок.
27.10.2025
А какие у тебя корни ?
Короче говоря ,рабочие ,крестьяне ,колхозники ,учителя ,воспитатели детских садов ,медсестры больниц ,дворники и так далее должны лечиться в коридорах больниц ,а артисты ,футболисты хоккеисты ,чиновники и так далее в отдельных палатах
25.10.2025
ну очень неудачный пример. доярок много и болезнь одной не заметит примерно никто (кроме ее родственников). все потому, что ее проще заменить. а если игрок мирового уровня выпадает из-за травмы, то это замечают миллионы болельщиков. а когда речь идет о мегазвездах, то о его проблемах узнают даже те, кто за спортом не следит (допустим моя жена не интересуется ни футболом, ни каким-либо спортом вообще, но она знает, кто такой Месси или Пеле). я понимаю логику рассуждений. но она в данном случае не применима. безусловно плохо, когда ради диточки депутатки или чинуши-олигарха двигают очередь ожидания пересадки органов. но если речь идет о том, кого земля рождает раз в 100 лет... есть над чем задуматься.
25.10.2025
А какие у тебя корни ?
По вашей логике выбор должен быть таким что вратарь в отдельной палате а доярка в коридоре ?? А реально получается что вратарь заболел заметили в команде 50 человек ,а заболела доярка заметили тысячи людей не найдя в магазине молока ....
25.10.2025
Циничный
Какая одноместная палата, да в те времена? А если у пациента инсульт внезапно - даже помощь не сможет позвать. А так хоть сосед позовет.
24.10.2025
понятно. совковая уровниловка. лозунг красивый: "не должно быть бедных". (с) но мир не совершенен. все не могут быть одновременно здоровыми и богатыми. а значит всегда приходится делать выбор.
24.10.2025
А какие у тебя корни ?
В моей системе координат и Яшин и доярка из колхоза должы лечиться одинаково хорошо
24.10.2025
Jean4
Так это кусок из большого пятничного интервью. Ссылка тут же.
24.10.2025
ужас какой. природа поиздевалась...
24.10.2025
если я правильно тебя понял, то в твоей системе координат Яшин ни чем не отличается от доярки из колхоза?
24.10.2025
КубаньКраснодар
Обе ноги ампутировали,а между операциями был ещё инсульт и инфаркт. А точку поставил в жизни легендарного вратаря рак.
24.10.2025
Dimario
Статья выглядит оборванной, недописанной. Так и просится 'продолжение следует' последним предложением :thinking:
24.10.2025
Топотун
У Пингвина 3 руки.
24.10.2025
Топотун
Такое тоже есть, если людей в палате немного, а еще и хорошая компания то гораздо веселее !
24.10.2025
Dolphin75
На самом деле три. Но это пока секрет
24.10.2025
SP2
не пойму, вроде, всегда было известно, что у Яшина была одна нога ампутирована. а этот комсомольский работник говорит, что две. как так?
24.10.2025
Slim Tallers
Функционеры Симонян и Колосков не смогли выбить одноместную палату. Вы в это верите?! Поплакал он вместе с Яшиным...
24.10.2025
SP2
действительно, часто выбирают двухместную палату потому что человеку так может быть легче морально. а не потому что нет одноместных палат или их жалко…
24.10.2025
Топотун
Ха, люди вообще в коридорах лежат !
24.10.2025
Djin Ignatov
Жаль что многие поддерживают такое сожержание и отношение к наших Знаменитым спортсменам ! Я не говорю уже о простых людях !!
24.10.2025
А какие у тебя корни ?
А где должны лежать старая пенсионерка доярка или тракторист из колхоза ?
24.10.2025
Djin Ignatov
В таких случаях можно привести цитату Жирика сказавшего на программе Соловьева - Что не смеетесь ? Не смешно ? Не поняли ? Это Россия !!!
24.10.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
можно подумать сейчас как-то иначе к ветеранам относятся. причем без разницы к каким - спортивным или боевым.
24.10.2025