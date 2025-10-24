Видео
24 октября, 12:50

«Яшину даже одноместную палату не нашли!» Что было с великим вратарем после ампутации ноги

Юрий Голышак
Обозреватель
Лев Яшин.
Фото Дмитрий Донской, архив «СЭ»

Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как величайший вратарь ХХ века Лев Яшин пережил ампутацию ноги.

— Последние годы Яшина были ужасные.

— Я смотрел на умирающего Яшина — и думал: какая же липа это все... Эта звезда Героя... Настолько ему это было не нужно! У него отняли вторую ногу, заставили бросить курить. К чему эти звезды? После первой ампутации я ездил к нему в больницу.

— В Финляндию?

— Какую еще Финляндию? Его в Москве оперировали, в институте Бурденко! Прихватило-то Яшина в Венгрии, с ветеранами ездил. Тромб образовался, чуть ли не гангрена началась. Венгры что могли — сделали. Его быстро в самолет — и в Москву. Сразу на операционный стол.

— Вы приходили в больницу — и что была за картина?

— Мы с Симоняном сидели в управлении футбола по 2-3 часа, все размышляли — как ехать? Что говорить? Как успокаивать? Симонян отправился первым. К вечеру возвращается. Спрашиваю: ну как?

— Что рассказал?

— Говорит — пришел я в палату. Лева грустный-грустный. Сажусь на край кровати, молчим. Потом как заревели оба! Два мужика — сидим и два часа плачем.

— После операции Яшина в Москве навестил знаменитый немецкий вратарь Харальд Шумахер. Описывал в книжке: «У меня было ощущение, что это выгоревший изнутри гоночный автомобиль».

— Я отправился к Яшину на следующий день. По миру вышли газеты с новостями про Яшина, все это приходило в федерацию. До сих пор помню, что написали англичане: «В 60-е из русских знали Гагарина, Хрущева и Яшина». Мы эти газеты, телеграммы собрали. Геша Логофет и Лев Зарахович отвечали в федерации за международные дела, мне помогли. Иду как на последний рубеж. Колени трясутся! Верите?

— Еще бы.

— Валентину Тимофеевну я тогда почти не знал, только по телефону общался. Приоткрываю дверь — она в палате убирается. Шепотом: «Скажите ему, что пришел Каневский...» Чуть-чуть подождал — выглянула: «Лева ждет вас». Зашел и обалдел.

— Что такое?

— Такому человеку даже одноместную палату не смогли найти!

— Не может быть.

— Да. Стоят две койки — на одной Яшин, на другой парень-«афганец». Лев Иванович чуть приподнялся: «О, Славик, привет...» Вдруг что-то щелкнуло у меня внутри — я громко: «Лев Иванович! Ну что же это?!» Он ждал соболезнований — а встрепенулся от моего тона: «А что такое?» — «Вы вторую неделю лежите! Может, хватит уже? Что я за двоих-то пашу?»

24

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    короче говоря ты спекулянт и провокатор. все было сказано довольно четко и без передергиваний. тебе захотелось извратить, дабы придать ситуации определенный оттенок.

    27.10.2025

  • А какие у тебя корни ?

    Короче говоря ,рабочие ,крестьяне ,колхозники ,учителя ,воспитатели детских садов ,медсестры больниц ,дворники и так далее должны лечиться в коридорах больниц ,а артисты ,футболисты хоккеисты ,чиновники и так далее в отдельных палатах

    25.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ну очень неудачный пример. доярок много и болезнь одной не заметит примерно никто (кроме ее родственников). все потому, что ее проще заменить. а если игрок мирового уровня выпадает из-за травмы, то это замечают миллионы болельщиков. а когда речь идет о мегазвездах, то о его проблемах узнают даже те, кто за спортом не следит (допустим моя жена не интересуется ни футболом, ни каким-либо спортом вообще, но она знает, кто такой Месси или Пеле). я понимаю логику рассуждений. но она в данном случае не применима. безусловно плохо, когда ради диточки депутатки или чинуши-олигарха двигают очередь ожидания пересадки органов. но если речь идет о том, кого земля рождает раз в 100 лет... есть над чем задуматься.

    25.10.2025

  • А какие у тебя корни ?

    По вашей логике выбор должен быть таким что вратарь в отдельной палате а доярка в коридоре ?? А реально получается что вратарь заболел заметили в команде 50 человек ,а заболела доярка заметили тысячи людей не найдя в магазине молока ....

    25.10.2025

  • Циничный

    Какая одноместная палата, да в те времена? А если у пациента инсульт внезапно - даже помощь не сможет позвать. А так хоть сосед позовет.

    24.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    понятно. совковая уровниловка. лозунг красивый: "не должно быть бедных". (с) но мир не совершенен. все не могут быть одновременно здоровыми и богатыми. а значит всегда приходится делать выбор.

    24.10.2025

  • А какие у тебя корни ?

    В моей системе координат и Яшин и доярка из колхоза должы лечиться одинаково хорошо

    24.10.2025

  • Jean4

    Так это кусок из большого пятничного интервью. Ссылка тут же.

    24.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ужас какой. природа поиздевалась...

    24.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    если я правильно тебя понял, то в твоей системе координат Яшин ни чем не отличается от доярки из колхоза?

    24.10.2025

  • КубаньКраснодар

    Обе ноги ампутировали,а между операциями был ещё инсульт и инфаркт. А точку поставил в жизни легендарного вратаря рак.

    24.10.2025

  • Dimario

    Статья выглядит оборванной, недописанной. Так и просится 'продолжение следует' последним предложением :thinking:

    24.10.2025

  • Топотун

    У Пингвина 3 руки.

    24.10.2025

  • Топотун

    Такое тоже есть, если людей в палате немного, а еще и хорошая компания то гораздо веселее !

    24.10.2025

  • Dolphin75

    На самом деле три. Но это пока секрет

    24.10.2025

  • SP2

    не пойму, вроде, всегда было известно, что у Яшина была одна нога ампутирована. а этот комсомольский работник говорит, что две. как так?

    24.10.2025

  • Slim Tallers

    Функционеры Симонян и Колосков не смогли выбить одноместную палату. Вы в это верите?! Поплакал он вместе с Яшиным...

    24.10.2025

  • SP2

    действительно, часто выбирают двухместную палату потому что человеку так может быть легче морально. а не потому что нет одноместных палат или их жалко…

    24.10.2025

  • Топотун

    Ха, люди вообще в коридорах лежат !

    24.10.2025

  • Djin Ignatov

    Жаль что многие поддерживают такое сожержание и отношение к наших Знаменитым спортсменам ! Я не говорю уже о простых людях !!

    24.10.2025

  • А какие у тебя корни ?

    А где должны лежать старая пенсионерка доярка или тракторист из колхоза ?

    24.10.2025

  • Djin Ignatov

    В таких случаях можно привести цитату Жирика сказавшего на программе Соловьева - Что не смеетесь ? Не смешно ? Не поняли ? Это Россия !!!

    24.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    можно подумать сейчас как-то иначе к ветеранам относятся. причем без разницы к каким - спортивным или боевым.

    24.10.2025

    Лев Яшин
    ФК Динамо (Москва)
