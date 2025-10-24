«Этот парень будет играть лучше, чем я!» Что говорил Яшин про юного Дасаева

24 октября, 13:50
Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как великий Лев Яшин увидел юного Рината Дасаева.
— Сейчас слышите фамилию Яшин — какие истории приходят на ум?
— Мы с Яшиным первый раз пошли на футбол. Договорились встретиться в Черкизово, это 1980 год. На старом стадионе «Локомотив» играл «Спартак». Это перед самой Олимпиадой. Жду перед входом, Яшин появляется. Вручаю ему важные бумажки — положение о соцсоревновании...
— Смешно.
— Это сейчас вам смешно. А тогда — серьезное дело! Поднимаемся на последний ряд, ни души поблизости. Скамейки грязные-прегрязные. Не присесть. А Лев Иванович в хорошем костюме! Газетки ни у меня, ни у него. Я озираюсь — может, где-то рядом есть? Раз — а Лев Иванович сидит на листочках, которые ему отдал. Говорит: «Видишь? Уже прорабатываю!»
— Прекрасная история.
— Ну и правильно сделал. Сидим смотрим футбол. В воротах у «Спартака» юный Дасаев. Его толком никто не знал, все помнили Прохорова. Тот-то — дважды лучший вратарь страны, приз «Огонька» получал! А это кто?!
— Что Яшин?
— Указываю Льву Ивановича на Дасаева: «Как вам пацан?» Он посмотрел на меня — и вдруг выдает: «Знаешь... Он будет играть лучше меня!» Еще рассказывал мне историю: Пеле бьет по воротам, ковыряет ногой газон. Мяч еле докатывается. Лев Иванович хватает его в руки. Говорит: «Прижимаю к груди и думаю: «Господи, я взял удар Пеле...»
