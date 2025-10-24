Видео
24 октября, 13:50

«Этот парень будет играть лучше, чем я!» Что говорил Яшин про юного Дасаева

Юрий Голышак
Обозреватель

Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как великий Лев Яшин увидел юного Рината Дасаева.

— Сейчас слышите фамилию Яшин — какие истории приходят на ум?

— Мы с Яшиным первый раз пошли на футбол. Договорились встретиться в Черкизово, это 1980 год. На старом стадионе «Локомотив» играл «Спартак». Это перед самой Олимпиадой. Жду перед входом, Яшин появляется. Вручаю ему важные бумажки — положение о соцсоревновании...

— Смешно.

— Это сейчас вам смешно. А тогда — серьезное дело! Поднимаемся на последний ряд, ни души поблизости. Скамейки грязные-прегрязные. Не присесть. А Лев Иванович в хорошем костюме! Газетки ни у меня, ни у него. Я озираюсь — может, где-то рядом есть? Раз — а Лев Иванович сидит на листочках, которые ему отдал. Говорит: «Видишь? Уже прорабатываю!»

— Прекрасная история.

— Ну и правильно сделал. Сидим смотрим футбол. В воротах у «Спартака» юный Дасаев. Его толком никто не знал, все помнили Прохорова. Тот-то — дважды лучший вратарь страны, приз «Огонька» получал! А это кто?!

— Что Яшин?

— Указываю Льву Ивановича на Дасаева: «Как вам пацан?» Он посмотрел на меня — и вдруг выдает: «Знаешь... Он будет играть лучше меня!» Еще рассказывал мне историю: Пеле бьет по воротам, ковыряет ногой газон. Мяч еле докатывается. Лев Иванович хватает его в руки. Говорит: «Прижимаю к груди и думаю: «Господи, я взял удар Пеле...»

2

  • Dim7111

    и футбол всего лишь игра.

    24.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Раньше, когда не было интернета, люди как бы выразиться боготворили друг друга, то есть считали какими-то инопланетянами не земными, волшебниками. А сейчас никого никем не удивишь уже, все понимают, что люди одинаковые везде, и как говорил Валера о стычке с Зиданом - Ну Зидан и Зидан, и чё. То есть все люди одинаковые, все ошибаются, и Пеле землю ковырял при ударах, а у Яшина прям такое возвышение человека, типичное для тех и более ранних времен. И только со временем понимаешь, что нет никаких супер людей, и Пеле смертный, и Шварц не железный, итд.

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Лев Яшин
    Ринат Дасаев
