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Сегодня, 09:00

Защитник «Зенита» Караваев: «Четыре тура всего прошло, какие могут быть вопросы о чемпионстве?»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» заявил, что вся борьба за золотые медали в российской премьер-лиге (РПЛ) еще впереди.

— В субботу «Зенит» одержал непростую победу над «Динамо» — прервалась ваша серия из разгромов...

— Всегда выигрывать разгромно, забивая по 4-5 мячей, все равно не получится. Будут и тяжелые матчи — дай бог, чтобы их было меньше. Встречались два лидера, поэтому такая вязкая игра. Считаю, самая сложная из всех, что мы пока провели в сезоне.

— Некоторые уже досрочно вручают «Зениту» золотые медали. На тебя как-то влияют подобные разговоры?

— Четыре матча всего прошло, какие могут быть вопросы о чемпионстве? Еще 26 туров. Пока ничего не решено, вся борьба впереди. Надо стараться побеждать в каждой игре и набирать свои очки — к этому и идем. Конечно, не пропускать тоже приятно.

— Ты чуть не забил в первом голевом эпизоде и в целом был очень активен в атаке. Это установка тренера?

— Да, на первой минуте оказался в штрафной, там была серия рикошетов. Считаю, что должен был забить в этом моменте. Понятно, что хочется больше времени проводить в атаке, но в первую очередь защитники должны соблюдать баланс и отталкиваться от обороны. Первые четыре матча это показывают — у нас ноль пропущенных, и это здорово. Установка тренера — агрессивно играть, прессинговать, быстрее перемещать мяч с фланга на фланг. Считаю, в этом плане в матче с «Динамо» все было очень даже неплохо, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

«Зенит» обыграл московское «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ и набрал 12 очков, выйдя на чистое первое место в турнирной таблице. Следующую игру в чемпионате подопечные Сергея Семака проведут 18 августа против «Химок».

Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
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