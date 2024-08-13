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Караваев — об уходе Фернандеса из «Зенита»: «Дело не в том, что Марио сдал»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» высказался об уходе Марио Фернандеса из петербургского клуба.

— В любом случае Фернандес — игрок высокого уровня. Он профессионал, всегда дорабатывал не только на поле, но и в зале. Дело не в том, что Марио сдал. Помешали травмы, тем более с возрастом немножко тяжелее выходить на свой уровень.

— Марио преследует тебя всю карьеру. Можно сказать, что сейчас ты наконец-то выиграл у него конкуренцию?

— Я бы не стал сравнивать этот сезон со временем, проведенным в ЦСКА. Травмы, возраст — так конкуренция не выигрывается! Если бы в 19 я завоевал место в основе, было бы гораздо приятнее, нежели сейчас. Мы оба уже состоявшиеся футболисты, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

24 июля «Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса. Бразильский защитник с российским паспортом пополнил состав сине-бело-голубых летом 2023 года и сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Вячеслав Караваев
Марио Фернандес
ФК Зенит
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