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Сегодня, 10:26

Караваев — о поражении «Спартаку»: «Можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3... Так расклеиваться неприемлемо»

Вячеслав Караваев прокомментировал поражение «Зенита» в матче Кубка России со «Спартаком»
Виктория Кравченко

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение «Спартаку» (0:3) в Кубке России. Это была первая победа московского клуба над питерцами в официальных очных матчах с ноября 2017 года.

— Поражение от «Спартака» в Кубке — что это было? Ловрен сравнил его с ударом по лицу.

— Обидно. В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3... Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру. Надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать, — сказал Караваев Sport24.

«Зенит» после 11 туров РПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, «Спартак» идет на 4-й строчке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-karavayev-o-porazhenii-spartaku-mozhno-v-borbe-ustupit-01-12-no-03-tak-raskleivatsya-nepriyemlemo

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
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Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

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1.65

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Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
0
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