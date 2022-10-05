Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение «Спартаку» (0:3) в Кубке России. Это была первая победа московского клуба над питерцами в официальных очных матчах с ноября 2017 года.

— Поражение от «Спартака» в Кубке — что это было? Ловрен сравнил его с ударом по лицу.

— Обидно. В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3... Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру. Надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать, — сказал Караваев Sport24.

«Зенит» после 11 туров РПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, «Спартак» идет на 4-й строчке.