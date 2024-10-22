Колосков: «А для чего Дугласа Сантоса вызывать в сборную России?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал получение российского гражданства защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«А какая радость нам от этого? Сантоса могут вызвать в сборную России? А для чего? Ему же 30 лет, а играть мы будем минимум через три года. Чего ему в сборной России делать сейчас? Карпин вряд ли сказал про это, ведь это умный человек, но надо его спросить. До этого не дойдут, конечно. Надо поставить точку и забыть.

Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще не причем. Но клубу открывается еще одно место для легионера», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.