Колосков — о новом контракте Мусаева: «Раз оставили, значит Галицкий в него верит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на продление контракта главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Слишком мало времени Мусаев провел в «Краснодаре», чтобы подвести итог его работы. Все, что было при Ивиче, то и осталось. Чего-то нового в игре «Краснодара» я не увидел. Раз Мусаева оставили, значит, Галицкий в него верит. Не было сомнений, что Мусаев продлит контракт. Будем ждать успехов от «Краснодара». Футболисты в команде хорошие, теперь все зависит от тренерского мастерства», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

«Краснодар» 29 мая объявил о продлении контракта с Мусаевым. Новый контракт с 40-летним специалистом рассчитан до 2026 года.

Мусаев во второй раз возглавил «Краснодар» в марте этого года. Команда финишировала на втором месте в турнирной таблице РПЛ.