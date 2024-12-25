Колосков — о Дюкове: «Ни в одной спортивной федерации России нет такого развития, как в футболе под его руководством»

Заслуженный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на завершение приема документов от членов союза о кандидатах на пост президента организации.

Ранее появилась информация, что единственным кандидатом на этот пост стал действующий глава РФС Александр Дюков.

«Нет никаких сомнений, что его работа будет оценена как максимально качественная. Развитие футбола под руководством Дюкова очень заметно и объемно. Мы видим, что идет работа по его четкому плану, распланированному до 2030 года, и главное, что она успешно выполняется. Детско — юношеский футбол, регулярные региональные соревнования, работа среди ветеранов футбола — все это развивается и обеспечено финансово при нем. Ни в одной спортивной федерации России нет такого развития, как в футболе под его руководством. Он — настоящая находка для нашего футбола», — сказал Колосков «СЭ».

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. Внеочередная конференция РФС, в рамках которой состоятся выборы президента и нового состава исполкома, пройдет 2 февраля 2025 года.

Денис Сафронов