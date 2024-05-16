Колосков: «Если бы Федотов хорошо работал в ЦСКА, в «Рубин» бы он не пошел»

Сегодня, 17:10
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Рубин».
Ранее появилась информация, что 57-летний специалист летом возглавит казанский клуб, а его место в ЦСКА займет главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
«Если бы Федотов хорошо работал в ЦСКА, в «Рубин» бы он не пошел. Когда тренер переходит из элитной команды в середняк, это говорит о том, что у него не все в порядке с результатами. Не такой работы от него ждали в ЦСКА», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года. После 28 туров армейцы с 42 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.