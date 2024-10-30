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Колосков: «Сейчас по игре и результатам «Спартак» — средний клуб»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне.

«Сейчас по игре и результатам «Спартак» — средний клуб. Все-таки 11 очков от первого места — это солидное отставание. Но я думаю, что Станкович сумеет выправить положение команды. Это сильный специалист, которого не сломает какое-либо давление. Ему в «Спартаке» нужно время», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 13 туров красно-белые идут на шестом месте в таблице чемпионата России, набрав 22 очка. В следующем матче команда Деяна Станковича встретится в гостях с ЦСКА 2 ноября.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков

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