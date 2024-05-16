Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:32

Колосков: «Как только появится перспектива участия сборной в международных матчах, я думаю, что лимит нужно ужесточать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о необходимости ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Эта тема не новая, она постоянно обсуждается: когда-то более остро, когда-то менее. В ситуации, когда сборная не играет, легионеры не мешают нашим футболистам, они, наоборот, украшают чемпионат. Это, как правило, сильные легионеры хорошего международного уровня, некоторые из них играют за сборные. Если сейчас легионеров убрать, с кем мы останемся? Мы останемся с игроками первого, второго дивизиона. И кому нужен такой футбол? Кто будет на него ходить? Люди ходят на стадион не для того, чтобы в паспорта смотреть, кто из Сербии, кто из Венесуэлы, они ходят смотреть на футболистов, на фамилии, на футбольные личности. Тема не новая, и постановка вопроса в принципе правильная.

Я всегда считал, что надо придерживаться принципа шесть россиян, пять легионеров максимально. Я говорю об этом уже 20 лет. Одно время это было, потом стало шесть легионеров, пять россиян, но это долго продолжалось. Затем стало восемь, но это не от хорошей жизни, просто нет качественных российских футболистов. Отсюда и появилось такое большое количество легионеров. Но как только появится перспектива участия сборной в международных матчах, я думаю, что лимит нужно ужесточать», — цитирует Metaratings.ru Колоскова.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-kak-tolko-poyavitsya-perspektiva-uchastiya-sbornoi-v-mezhdunarodnykh-matchakh-limit-v-rpl-nuzhno-uzhestochat-363403/
РФС
Вячеслав Колосков
3
Обсудить
Читайте также
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Окровавленного Торопа увезли с поля, Акинфеев даже не стал раздеваться, третий вратарь ЦСКА дотянул до пенальти. Что произошло в матче «Зенит» - ЦСКА
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Уилкшир: «Тюкавин может стать топовым нападающим в одной из европейских лигах»

Гладилин: «Спартак» был сильнее «Балтики»