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Колосков — о Соболеве: «У Старостина было прекрасное выражение: «Тот, кто сгорел — того не подожжешь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в первой части сезона.

«В 2024 году не было такого футболиста, от которого я что-то бы ждал. Соболев? Я от него ничего не ждал и уже не жду. Раньше много общался с Николаем Петровичем Старостиным. У него было прекрасное выражение: «Тот, кто сгорел — того не подожжешь», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

Соболев летом перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 миллионов евро. Он провел за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
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