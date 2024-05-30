Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:45

Колосков: «Тюкавину Смолов в напарники не нужен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Константину Тюкавину не нужен Федор Смолов в пару в атаке.

«Будущее Смолова? Эти вопросы задавайте руководству клуба. Они занимаются всеми контрактными делами. В этом сезоне Федор был не особо заметен. Сейчас место основного нападающего железно за Тюкавиным. И Смолов ему в напарники не нужен», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин сыграл в 30 матчах, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач. На счету 34-летнего Смолова 4 гола и 4 голевые передачи в 25 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-tyukavinu-smolov-v-naparniki-ne-nuzhen/
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Биография Матвея Сафонова: жизнь и карьера голкипера сборной России
«Фиорентина» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций 29 мая
Площадь пожара на Мартеновской улице в Москве достигла 4 тыс. кв. м
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Минобороны сообщило об уничтожении у берегов Крыма восьми ракет ATACMS
В Керчи два парома были повреждены после отражения атаки ВСУ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Спартак» не рассматривает кандидатуры Миранчука и Жемалетдинова

Кассьерра: «Играть в Европе? Я счастлив в «Зените», у меня контракт до 2028 года»