Колосков: «Тюкавину Смолов в напарники не нужен»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Константину Тюкавину не нужен Федор Смолов в пару в атаке.

«Будущее Смолова? Эти вопросы задавайте руководству клуба. Они занимаются всеми контрактными делами. В этом сезоне Федор был не особо заметен. Сейчас место основного нападающего железно за Тюкавиным. И Смолов ему в напарники не нужен», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин сыграл в 30 матчах, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач. На счету 34-летнего Смолова 4 гола и 4 голевые передачи в 25 матчах.