Колосков: «В РПЛ нет игроков, которые могут за 50 миллионов уехать в Европу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что в РПЛ нет игроков, которых можно продать в европейские клубы за 50 миллионов евро.

«Конечно, в РПЛ нет игроков, которые могут за 50 миллионов уехать в Европу. В прессе мелькают две-три фамилии тех, кто может теоретически уехать в топ-лиги, но они называются с прицелом на будущее. Говорят про Глушенкова и Батракова. Но им надо добавить в атлетизме. С этим у наших игроков есть определенные проблемы.

В Европе надо играть по 70 матчей в году. Там будет тяжело заявить о себе с нашими кондициями. Если российский футболист хочет где-то поиграть, ему надо готовиться к этому самостоятельно. Он должен понимать свои недостатки и слабые места», — цитирует Metaratings.ru Колоскова.

В этом сезоне 25-летний Глушенков в 10 матчах РПЛ за «Зенит» забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи, а 19-летний Батраков в 17 матчах за «Локомотив» забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.