Колосков: «В Европу Пиняеву пока рано уезжать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву рано пока уезжать в Европу.

«Перспективы Пиняева? Не будем забывать, что Пиняев — еще молодой футболист. Просто он рано начал играть на взрослом уровне, поэтому на слуху давно. По таланту, кажется, что способен на большее, чем показывает сейчас. Европа? Туда ему пока рано уезжать. Сначала надо добиться каких-то значимых результатов в РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

19-летний Пиняев в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 8 матчах чемпионата России.