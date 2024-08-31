Колосков: «Будет Соболев играть в «Зените» или нет, зависит от него»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Насколько я понимаю, это четвертый нападающий в «Зените», это вроде неплохо, но и не совсем хорошо, конкуренция – дело хорошее, но слишком много игроков. Главное, что Соболев – хороший футболист, не знаю, какой у него характер, но играл в сборной, на футбольном поле фигура заметная, поэтому было жалко, что он нигде не играет. Будет он играть в «Зените» или нет, зависит от него.

Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер летнего окна, все-таки не такая выдающаяся фигура для таких описательных слов. Хороший футболист, но не более того. В плане адаптации будет много зависеть от контактов Соболева с главным тренером Сергеем Семаком, обстановке в целом, как его примут, это все-таки непростая многонациональная команда. Но Семак знает, что делает, будем ему доверять как опытному тренеру», – цитирует ТАСС Колоскова.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода – 10 миллионов евро.