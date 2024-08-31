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Сегодня, 05:13

Колосков: «Будет Соболев играть в «Зените» или нет, зависит от него»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Насколько я понимаю, это четвертый нападающий в «Зените», это вроде неплохо, но и не совсем хорошо, конкуренция – дело хорошее, но слишком много игроков. Главное, что Соболев – хороший футболист, не знаю, какой у него характер, но играл в сборной, на футбольном поле фигура заметная, поэтому было жалко, что он нигде не играет. Будет он играть в «Зените» или нет, зависит от него.

Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер летнего окна, все-таки не такая выдающаяся фигура для таких описательных слов. Хороший футболист, но не более того. В плане адаптации будет много зависеть от контактов Соболева с главным тренером Сергеем Семаком, обстановке в целом, как его примут, это все-таки непростая многонациональная команда. Но Семак знает, что делает, будем ему доверять как опытному тренеру», – цитирует ТАСС Колоскова.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода – 10 миллионов евро.

 
Александр Соболев в&nbsp;игре за &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» хотел продать Соболева еще в прошлом сезоне после конфликта со Слишковичем
Источник: ТАСС
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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