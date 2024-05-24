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Сегодня, 06:12

Колосков: «Дебютный сезон в «Динамо» Личка отработал на «пятерку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо» в сезоне-2023/24.

«Дебютный сезон в «Динамо» Личка отработал на «пятерку». Уже можно констатировать, что с тренером бело-голубые угадали. Если получится выиграть чемпионство, то Марцела однозначно можно будет назвать лучшим тренером сезона в РПЛ. Матч в Краснодаре будет очень сложным. В первую очередь — с психологической точки зрения, так как «Динамо» устраивает и ничья, а «Краснодару» терять нечего — понесутся на всех парах за победой», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-debyutny-j-sezon-v-dinamo-lichka-otrabotal-na-pyaterku/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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