Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:23

Колосков: «Первые пять команд в турнирной таблице в равной степени претендуют на чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у команд из первой пятерки в турнирной таблице чемпионата России одинаковые шансы на победу.

«Динамо» уходило в отпуск с неустоявшейся игрой. Если вернутся с такой же, будут играть то хорошо, то бездарно... Еще и Бителло ушел, который имел большое значение для команды. Поэтому не ожидаю от «Динамо» никаких прорывов. Дай бог, чтобы они сохранили хотя бы то, что было осенью.

Первые пять команд в турнирной таблице в равной степени претендуют на чемпионство. У «Зенита» шансы на чемпионство понизились после ухода бразильцев. Пришел один, говорят, хороший футболист, но его еще не видели. В том же «Краснодаре» тоже революции не предвидится. Как играли неровно, так и будут играть. Как и сказал, любая команда из первой пятерки может стать чемпионом», — цитирует Legalbet Колоскова.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» идет на втором месте (39 очков), а замыкает тройку «Спартак» (37 очков).

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
Читайте также
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Захарова назвала черную трансплантологию любимым развлечением Запада
В России запустили в опытную эксплуатацию первый в мире вертопорт
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Губернатор Малков сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя