Колосков: «До травмы руки Глушенков играл блестяще»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне.

— Я бы не сказал, что Глушенков не оправдывает надежд. До травмы руки он играл блестяще, на него было любо-дорого смотреть. Он много играл и отдавал, на поле был заряжен. Но потом случилась нелепая травма руки. Всякое может произойти. Теперь вот заработал какое-то растяжение, — цитирует Колоскова Metaratings.

Глушенков летом перешел в «Зенит» из «Локомотива». 25-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 10 матчей, забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.