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Сегодня, 13:52

Колосков: «До травмы руки Глушенков играл блестяще»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне.

— Я бы не сказал, что Глушенков не оправдывает надежд. До травмы руки он играл блестяще, на него было любо-дорого смотреть. Он много играл и отдавал, на поле был заряжен. Но потом случилась нелепая травма руки. Всякое может произойти. Теперь вот заработал какое-то растяжение, — цитирует Колоскова Metaratings.

Глушенков летом перешел в «Зенит» из «Локомотива». 25-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 10 матчей, забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
Максим Глушенков

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