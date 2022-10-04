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Сегодня, 16:08

Колосков: «Абаскаль доказал, что он хороший специалист»

Иван Шитик
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Я уже не помню, какой был «Спартак» при Витории и Ваноли. Но то, что сейчас красно-белые играют хорошо, это факт. В игре команды чувствуется рука тренера: совершенно по-новому заиграл Соболев, вновь приобрел свои лучшие качества Промес, Зобнин выходит на свой уровень, хорош был Мозес. Ну и молодые ребята, конечно, подтянулись — Литвинов, Умяров и Денисов органично вписались в рисунок игры. В общем, при новом тренере игроки раскрываются в хорошую сторону, команда играет в современный добротный футбол. Поэтому Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист», — сказал Колосков «РБ Спорт».

После 11 туров чемпионата России красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

33-летний специалист возглавил «Спартак» в июне 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-abaskal-dokazal-chto-on-horoshij-spetsialist-pri-nem-spartak-igraet-v-sovremenny-j-futbol/
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
Гильермо Абаскаль
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