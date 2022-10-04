Колосков: «Абаскаль доказал, что он хороший специалист»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Я уже не помню, какой был «Спартак» при Витории и Ваноли. Но то, что сейчас красно-белые играют хорошо, это факт. В игре команды чувствуется рука тренера: совершенно по-новому заиграл Соболев, вновь приобрел свои лучшие качества Промес, Зобнин выходит на свой уровень, хорош был Мозес. Ну и молодые ребята, конечно, подтянулись — Литвинов, Умяров и Денисов органично вписались в рисунок игры. В общем, при новом тренере игроки раскрываются в хорошую сторону, команда играет в современный добротный футбол. Поэтому Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист», — сказал Колосков «РБ Спорт».

После 11 туров чемпионата России красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

33-летний специалист возглавил «Спартак» в июне 2022 года.