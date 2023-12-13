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Сегодня, 18:44

Колосков — о Галицком: «Мы помним, сколько «Спартак» мучился при Федуне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил успехи «Краснодара» в первой части сезона РПЛ.

«Яркий пример роли руководителя в футбольном клубе. Мы помним, сколько «Спартак» мучился при Федуне, и как грамотно шло комплектование команды Галицкого. Никаких резких движений и заявлений. Все четко, понятно и прагматично. Выбор тренера — тоже его прерогатива. Он предметно интересуется командной, но не выходит за пределы своих полномочий. Состав у «быков» ровный, тренер грамотный, а мотивация хорошая. Ждем точечное усиление и продолжения борьбы», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. Команда опережает «Зенит», который идет вторым, на два очка.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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