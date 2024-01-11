Колосков: «От выхода Лесового на замену в «Динамо» толку ноль»

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что полузащитник Даниил Лесовой покинет «Динамо».
«С моей точки зрения, расставание с Лесовым абсолютно рационально. К сожалению, он не усилил игру команды. Сколько раз он выходил на замену — толку ноль. Я бы тоже без сожаления расстался с ним. Я же хожу на футбол и вижу, кто из себя что-то представляет. Даниил не помогает команде», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».
Ранее сообщалось, что Лесовой в ближайшее время может пополнить состав «Маккаби» из Хайфы.