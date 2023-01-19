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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
«Однозначно не надо обращать внимание на это. От этой статистики ни горячо, ни тепло. Самолюбия она не ущемляет. Статистику можно развернуть в любую сторону. Главное, что она не отражает реального положения дел. Как Замбия может быть выше России? Это чушь последняя. На это не надо реагировать!» — сказал Колосков «СЭ».
Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге (223 балла) и оказалась ниже чемпионатов Замбии (79-е место; 239,25), Белоруссии (78-е; 242,5) и Нигерии (77-е; 247,5).
Первую строчку в рейтинге 2022 года заняла бразильская серии А (1181).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования