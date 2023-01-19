Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Однозначно не надо обращать внимание на это. От этой статистики ни горячо, ни тепло. Самолюбия она не ущемляет. Статистику можно развернуть в любую сторону. Главное, что она не отражает реального положения дел. Как Замбия может быть выше России? Это чушь последняя. На это не надо реагировать!» — сказал Колосков «СЭ».

Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге (223 балла) и оказалась ниже чемпионатов Замбии (79-е место; 239,25), Белоруссии (78-е; 242,5) и Нигерии (77-е; 247,5).

Первую строчку в рейтинге 2022 года заняла бразильская серии А (1181).