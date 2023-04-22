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Колосков: «Клаудиньо получил паспорт, чтобы меньше платить налоги, а не играть за Россию»

Колосков отреагировал на новость о том, что Клаудиньо решил пробиваться в сборную Бразилии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо решил пробиваться в сборную Бразилии и не планирует играть за российскую национальную команду, несмотря на наличие паспорта РФ.

«Нечего удивляться заявлению Клаудиньо. Он получил паспорт России, чтобы меньше платить налоги, а не чтобы играть за сборную. Это его личное дело. Осуждать Клаудиньо — абсолютно неправильно. Ну не хочет выступать за нашу национальную команду — не надо. Если он выбрал сборную Бразилии, это еще не значит, что будет там играть и что его вообще туда возьмут. Да и вообще, кто такой Клаудиньо для меня, чтобы его обсуждать? Я его в глаза никогда не видел», — приводит слова Колоскова Sport24.

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-22-koloskov-nechego-udivlyatsya-klaudino-poluchil-pasport-chtoby-menshe-platit-nalogi-a-ne-igrat-za-rossiyu
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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