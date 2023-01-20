Сегодня, 19:20
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2022/2023.
«На мой взгляд, для «Спартака» еще не все потеряно — весной у них будет шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство. Безусловно, команда Семака является главным претендентом на трофей, но пока конкуренция в РПЛ сохраняется — отрыв не такой большой. Конечно, при определенных обстоятельствах «Зенит» может увеличить отрыв и больше никого к себе не подпустить, но на данный момент у команд из верхней части таблицы есть шансы», — сказал Колосков «РБ Спорт»
После 17 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36 очков), третьим идет «Ростов» (35).
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