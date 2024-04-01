Колосков: «В РПЛ нет явного лидера, который был бы на голову выше остальных»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги 22-го тура РПЛ и порассуждал о том, почему лидеры потеряли очки.

«Все команды первой восьмерки потеряли очки, потому что это игра. Они же не специально. Это говорит нам о том, что сегодня явного лидера, который был бы на голову выше остальных в нашем чемпионате, нет, и это хорошо. Мне не понравилось «Динамо». Самая тяжелая команда, которую я видел в этом туре. У всех физика приличная, носятся. А динамовцы простояли всю игру. Остальные будут только прибавлять», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Пять из восьми матчей 22-го тура РПЛ завершились вничью. Победы смогли одержать только «Ростов», обыгравший «Динамо» (4:1), «Балтика», победившая «Пари НН» (2:0) и «Рубин», оказавшийся сильнее «Ахмата» (2:1).