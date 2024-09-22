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Колосков: «Для меня в матче «Спартак» — «Динамо» фаворита нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в 9-м туре чемпионата России.

«Спартак» — «Динамо» — это самый главный наш матч, если брать исторически. Это главная футбольная афиша. Даже не «Спартак» — ЦСКА, а именно эта. Так было еще с послевоенного времени. Жду захватывающего и интересного матча. Обе команды играют в хороший футбол. Для меня в этой встрече фаворита нет. У нас даже если играют команды с первого или 16-го места, то фаворита нет, а тут тем более», — цитирует Legalbet Колоскова.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков

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