0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:42

Колосков: «Обращение «Зенита» в CAS — неприличное дело! Это означает неверие в наше правосудие»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Вячеслав Колосков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Зенит» обратился в CAS по поводу наказаний, вынесенных КДК за инцидент в конце матча 6-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:0, пенальти — 4:2).

«Дело не в том, поздно или рано «Зенит» принял такое решение. Обращение «Зенита» в CAS — неприличное дело! Это означает неверие в наше российское правосудие, в наши юридические органы, в практику работы этих органов. Никогда за мою жизнь в футболе ни один клуб не обращался в CAS по такому поводу. Это недоверие нашим органам футбольного правосудия», — сказал Колосков «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»). КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской ЛЧ?»
Орлов объяснил, почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь
«Спартак» объявил стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом»
«Слуцкий говорит, что в «Торпедо» Дзюба забьет даже лежа... Месси тоже лежа забивает? Артему пора опуститься на землю!» Интервью Орлова
Орлов: «Почему вы считаете, что Малком не «отбил» 40 миллионов?»
В «Оренбурге» заявили о намерении выкупить нападающего Мансилью у «Расинга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Корнеев: «Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом»

Корнеев: «Мне нравится, как работает Федотов. Главная проблема ЦСКА — реализация моментов»