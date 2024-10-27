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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 10:17

Колосков: «Где вы в РПЛ нашли много прогрессирующей молодежи?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о выступлении молодых футболистов в РПЛ.

«Не скажу, что у нас в чемпионате играет очень много молодых футболистов. Это большое преувеличение. Где вы в РПЛ нашли много прогрессирующей молодежи? В том же «Динамо» ребята играют по три года, но никакого прогресса я не наблюдаю. Да, в «Локомотиве» и «Крыльях Советов» есть молодые ребята. Но их все равно единицы, молодых и перспективных у нас в лиге можно пересчитать по пальцам одной руки», — цитирует Колоскова Metaratings.

После 12 матчей лидером РПЛ с 30 очками является «Краснодар». «Зенит» (29 очков) идет вторым, а «Локомотив» (27) занимает третью строчку в турнирной таблице.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков

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