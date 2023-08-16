Колосков выразил соболезнования в связи со смертью Будогосского: «Замечательный человек, отзывчивый и добрый»

Почетный президент Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского в возрасте 73 лет.

«Он многие годы был лидером нашего судейского корпуса. Замечательный человек, отзывчивый и добрый, но вместе с тем и требовательный, потому что занимал важную и ответственную должность. Очень приятный человек в общении, приятно было его видеть, Андрей никогда не был угрюмым. Очень жалко. Выражаю соболезнования всем родным и близким Будогосского и всем тем, кто его знал», — сказал Колосков «СЭ».

Будогосский — арбитр всесоюзной и всероссийской категории по футболу, кандидат педагогических наук, автор и соавтор более 200 работ о судействе и инспектировании. В качестве главного арбитра он работал на матчах чемпионатов СССР и России по футболу до 1997 года. Будогосский почти 20 лет работал в РФС в разных должностях. С октября 2016 года по апрель 2018 года он был руководителем департамента судейства и инспектирования.