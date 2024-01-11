Колосков — о бразильцах в «Зените»: «Я пришел футбол смотреть, а не в паспорт»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о влиянии бразильских легионеров «Зенита» на микроклимат в команде.

«Учитывая опыт «Динамо», когда у них в составе было семь португальцев и они все развалили, то «Зенит» сейчас потенциально тоже в очень опасной ситуации. Стоит им одному или двум захандрить, то по цепочке это коснется других. Я не говорю, что обязательно так будет, но некая опасность присутствует. Но мне как зрителю не сильно принципиально, много в составе «Зенита» легионеров или мало, я пришел футбол смотреть, а не паспорт. Поэтому меня не интересует, какого возраста игрок и из какой страны», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В текущее трансферное окно в петербургский клуб перешли три бразильца: защитник Нино из «Флуминенсе», вингеры Педро из «Коринтианса» и Артур из «Палмейраса».