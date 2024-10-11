Колосков: «При Николиче вижу очевидный прогресс ЦСКА после примитивного футбола Федотова»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что видит прогресс ЦСКА под руководством главного тренера Марко Николича.

«Команда ЦСКА мне нравится. Они провели хорошую селекцию, взяли качественных футболистов. Видно, что постепенно вырисовывается современная и агрессивная игра. Она стала не такой упрощенной, как было раньше, когда Акинфеев отдавал на Чалова, а там уже разбирайтесь. Сейчас есть комбинационная игра. Да, она еще не установилась окончательно, находится в стадии становления, но видно, что есть стремление использовать лучшие качества футболистов. У ЦСКА хорошие перспективы побороться за призовые места. При Николиче вижу очевидный прогресс после примитивного футбола Федотова, есть признаки современной игры», — приводит слова Колоскова Legalbet.

После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает четвертое место с 20 очками.