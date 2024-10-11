Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:44

Колосков: «При Николиче вижу очевидный прогресс ЦСКА после примитивного футбола Федотова»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что видит прогресс ЦСКА под руководством главного тренера Марко Николича.

«Команда ЦСКА мне нравится. Они провели хорошую селекцию, взяли качественных футболистов. Видно, что постепенно вырисовывается современная и агрессивная игра. Она стала не такой упрощенной, как было раньше, когда Акинфеев отдавал на Чалова, а там уже разбирайтесь. Сейчас есть комбинационная игра. Да, она еще не установилась окончательно, находится в стадии становления, но видно, что есть стремление использовать лучшие качества футболистов. У ЦСКА хорошие перспективы побороться за призовые места. При Николиче вижу очевидный прогресс после примитивного футбола Федотова, есть признаки современной игры», — приводит слова Колоскова Legalbet.

После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает четвертое место с 20 очками.

Источник: Legalbet
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
Марко Николич

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Сегодня
Вчера
Неделя