Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:14

Вячеслав Литвинов: «В «Сочи» очень гостеприимная команда — меня сразу приняли»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился мнением об адаптации в команде после перехода из «Краснодара».

— Мне нравится и климат, и город. Успел поездить по Сочи, узнать некоторые места, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт». — Адаптация прошла сразу на сборах. Тут очень гостеприимная команда — меня сразу приняли. Я сразу включился в работу, сразу пошла адаптация, понял, что от меня требует тренер, что от меня нужно команде и что я могу улучшить в обороне, играя на своей позиции.

— С кем из игроков уже сформировались хорошие отношения?

— С Иваном Игнатьевым, с Кириллом Кравцовым. В целом со всеми контакт наладил. С кем-то больше общаюсь, с кем-то меньше. С кем был знаком, с теми близко общаемся, и с другими понемногу налаживаю контакт. Все гостеприимные, здесь только поддержка.

22-летний россиянин дебютировал за «Сочи» в матче стартового тура РПЛ против «Балтики» (2:0). В минувшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел 26 матчей во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-litvinov-o-sochi-ochen-gostepriimnaya-komanda/
ФК Сочи
Вячеслав Литвинов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома
Белорусская и украинская теннисистки пожали руки после матча на турнире в Польше
Путин назвал новый многополярный миропорядок более справедливым
Патрушев отправится в ЮАР для переговоров с коллегами из стран БРИКС
Байден счел неуместной спешку в проведении судебной реформы в Израиле
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юсупов: «Нобоа не хватает как лидера «Сочи». Мне с ним играть комфортно»