Вячеслав Литвинов: «В «Сочи» очень гостеприимная команда — меня сразу приняли»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился мнением об адаптации в команде после перехода из «Краснодара».

— Мне нравится и климат, и город. Успел поездить по Сочи, узнать некоторые места, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт». — Адаптация прошла сразу на сборах. Тут очень гостеприимная команда — меня сразу приняли. Я сразу включился в работу, сразу пошла адаптация, понял, что от меня требует тренер, что от меня нужно команде и что я могу улучшить в обороне, играя на своей позиции.

— С кем из игроков уже сформировались хорошие отношения?

— С Иваном Игнатьевым, с Кириллом Кравцовым. В целом со всеми контакт наладил. С кем-то больше общаюсь, с кем-то меньше. С кем был знаком, с теми близко общаемся, и с другими понемногу налаживаю контакт. Все гостеприимные, здесь только поддержка.

22-летний россиянин дебютировал за «Сочи» в матче стартового тура РПЛ против «Балтики» (2:0). В минувшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел 26 матчей во всех турнирах.